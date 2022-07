Brucia la provincia pontina, incendio nel Parco del Circeo divora 8 ettari di macchia mediterranea (Di martedì 5 luglio 2022) Nella giornata di ieri sono stati poco meno di 20 gli interventi per incendio di vegetazione nella provincia di Latina. Di questi 16 effettuati dalle squadre dei Vigili del fuoco ordinarie 1 dalla squadra Vf Aib di Fondi e 3 dalla squadra Vf Aib di Sezze. In evidenza l’incendio a via Torre Paola, nel Parco Nazionale del Circeo, dove le fiamme hanno divorato circa 8 ettari di macchia mediterranea. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con le notizie dall’Italia e dal mondo, clicca su questo link. Leggi su ilfaroonline (Di martedì 5 luglio 2022) Nella giornata di ieri sono stati poco meno di 20 gli interventi perdi vegetazione nelladi Latina. Di questi 16 effettuati dalle squadre dei Vigili del fuoco ordinarie 1 dalla squadra Vf Aib di Fondi e 3 dalla squadra Vf Aib di Sezze. In evidenza l’a via Torre Paola, nelNazionale del, dove le fiamme hannoto circa 8di. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con le notizie dall’Italia e dal mondo, clicca su questo link.

