Brucia a Napoli la collina di Posillipo | le fiamme lambiscono l’ospedale Fatebenefratelli

(Di martedì 5 luglio 2022) Un incendio è divampato asul versante delladiche affaccia sul quartiere Fuorigrotta. Lestanno interessando la vegetazione in una zona non abitata, ma c’è preoccupazione per la possibilità che raggiungono la vetta delladove si trovano case ee a valle la stazione ferroviaria di Campi Flegrei. Sul posto sono presenti i Vigili del fuoco che lavorano con il supporto di un canadair. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

elsoldejulio : sto respirando fumo dalle 23 - Monicanpl : RT @ciropellegrino: Incendio a #Napoli, brucia la collina tra #Posillipo e Fuorigrotta: fiamme e fumo vicino alle case - ciropellegrino : Incendio a #Napoli, brucia la collina tra #Posillipo e Fuorigrotta: fiamme e fumo vicino alle case - rna70xn : @jordancs580 @sacredxyz @jordancs580 ma hai visto con chi parli ? un fan del Napoli, cosa vuoi che ti scrive....d'a… - NapoliAddict : Calciomercato Napoli, De Laurentiis spiazzato: la beffa brucia #Napoli #ForzaNapoliSempre #ForzaNapoli | Serie A Ne… -

Durante la notte un incendio si è sviluppato sulla collina tra Posillipo e Fuorigrotta. Dalle prime ore dell'alba, il fumo e le fiamme hanno iniziato a minacciare anche le abitazioni. Un incendio è divampato a Napoli sul versante della collina di Posillipo che affaccia sul quartiere Fuorigrotta. Le fiamme stanno interessando la vegetazione in una zona non abitata, ma c'è preoccupaz