Boxe:Lorusso all'assalto titolo Europeo, sfida nel metaverso (Di martedì 5 luglio 2022) La sfida tra Alessio Lorusso e Sebastian Perez per il vacante titolo Europeo Pesi Gallo EBU e la novità assoluta in Italia di una riunione trasmessa nel metaverso, lo spazio destinato alla Boxe per ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 5 luglio 2022) Latra Alessioe Sebastian Perez per il vacantePesi Gallo EBU e la novità assoluta in Italia di una riunione trasmessa nel, lo spazio destinato allaper ...

Cinque riunioni per rilanciare il pugilato made in Brescia Tra queste, quella continentale dei gallo, ora vacante, contesa tra Alessio Lorusso (altro alfiere di Promo Boxe) e lo spagnolo Sebastian Perez; ma pure quella tricolore dei piuma, con Mattia De ...