Boris Johnson appeso a un filo, mollato dai big del governo. Lo scandalo Pincher apre la crisi (Di martedì 5 luglio 2022) Passato indenne dal "processo" interno per il party-gate, Boris Johnson torna a rischiare grosso. E stavolta sembra davvero sul punto di non ritorno. Due pezzi da novanta del governo britannico abbandonano il primo ministro al suo destino aprendo una crisi governativa di una tale portata che in molti, ormai, si chiedono se la carriera politica del più poliedrico dei primi ministri del Regno Unito non abbia le ore contate. È un vero e proprio tsunami quello provocato a Downing Street dalle dimissioni, all'unisono, del ministro dell'Economia, Rishi Sunak, e del ministro della Salute Sajid Javid. Lasciano scoperti due dicasteri cruciali, in un momento delicato della vita pubblica britannica, sia per via della crescita esponenziale del costo della vita sia per il notevole aumento dei casi di Covid ...

