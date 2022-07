Bonus bollette, cambiano le regole: c’entra l’Isee. Cosa sapere (Di martedì 5 luglio 2022) Bonus bollette 2022: ci sono delle novità sull’Isee, tutto quello che bisogna sapere per poterlo ottenere Per le famiglie che vivono condizioni di disagio economico dall’1 aprile 2022 è entrata in vigore la modifica che innalza la soglia massima Isee che consente di usufruire del Bonus bollette 2022. Questa è stata inserita nel Decreto Ucraina bis. Bonus bollette 2022 (Screenshot da Facebook)Potranno accedere ai Bonus bollette, fino al 31 dicembre 2022, i nuclei familiari con Isee fino a 12mila euro, per coloro che hanno più di tre figli il limite è fino a 20mila euro. Lo scorso 30 giugno è stato approvato nel CdM il decreto taglia prezzi il merito alla retroattività del requisito Isee. Dall’1 ... Leggi su vesuvius (Di martedì 5 luglio 2022)2022: ci sono delle novità sul, tutto quello che bisognaper poterlo ottenere Per le famiglie che vivono condizioni di disagio economico dall’1 aprile 2022 è entrata in vigore la modifica che innalza la soglia massima Isee che consente di usufruire del2022. Questa è stata inserita nel Decreto Ucraina bis.2022 (Screenshot da Facebook)Potranno accedere ai, fino al 31 dicembre 2022, i nuclei familiari con Isee fino a 12mila euro, per coloro che hanno più di tre figli il limite è fino a 20mila euro. Lo scorso 30 giugno è stato approvato nel CdM il decreto taglia prezzi il merito alla retroattività del requisito Isee. Dall’1 ...

caafcgil_ER : RT @LeggiOggi_it: Tutte le novità sull'accesso ai #bonus #bollette di #luce, #gas e #acqua 2022 ? - GianmariaMezza1 : Siamo SICURI che in #Italia vogliamo continuare così??? Entro il 2040 saremo il quindicesimo paese per #pil (ora s… - ClaudioPasqua : RT @interiorissimi: Dall’acquisto dei biglietti per treni, aerei, musei e mostre ai bonus bollette: un elenco di sconti e agevolazioni per… - interiorissimi : Dall’acquisto dei biglietti per treni, aerei, musei e mostre ai bonus bollette: un elenco di sconti e agevolazioni… - LeggiOggi_it : Tutte le novità sull'accesso ai #bonus #bollette di #luce, #gas e #acqua 2022 ? -