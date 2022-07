Bonus 200 euro | sindacati | “Escluse le categorie più fragili e i licenziati a giugno Gigantesca ingiustizia | il governo rimedi”

(Di martedì 5 luglio 2022) Mentre nella maggioranza va in scena un braccio di ferro sull’ipotesi di fiducia sul decreto Aiuti, iconfederali attaccano ilperché nella versione finale del provvedimento restano irrisolte le criticità relative al200contro il caro vita segnalate nelle scorse settimane: l’indennità “rischia di non venire erogata proprio allepiùe bisognose”, scrivono in una nota la vice segretaria generale della Cgil, Gianna Fracassi e i segretari confederali di Cisl e Uil Giulio Romani e Domenico Proietti. “Non ne avranno infatti diritto i lavoratori precari, gli agricoli, i lavoratori dello spettacolo che abbiano meno di cinquanta giornate lavorate nel 2021. Così come non potranno percepirla tutti i lavoratoria ...

Pubblicità

InfoFiscale : Pagamento bonus 200 euro, quando arriva? L'INPS riepiloga il calendario - wam_the : Bonus 200 euro ogni mese: la proposta al governo - venetianspring : Interessante: ho chiesto se ho diritto al bonus €200. Patronato, #InpsInAscolto su twitter e la risposta ricevuta… - DipartimentoE : RT @CislNazionale: #DlAiuti, #CgilCislUil: #bonus200euro esclude i più #poveri, il #governo intervenga?? - cislmarche : RT @CislNazionale: #DlAiuti, #CgilCislUil: #bonus200euro esclude i più #poveri, il #governo intervenga?? -

E, segnalano, 'allo stesso modo non riceveranno ieuro i disoccupati che hanno percepito la Naspi fino a maggio, cosi' come tutti i lavoratori con contratti che non prevedono contribuzione, ad ...Tuttavia, sarà un accredito orfano deleuro. Com'è noto, l'indennità introdotta del decreto Aiuti arriverà ad ottobre per questi percettori. Lettura consigliata Ecco come investire 6.000 ...Riceviamo e pubblichiamo C’è tempo fino al 18 luglio per aderire al progetto “Raggio di sole”, promosso dall’amministrazione comunale, che dà la possibilità ai ragazzi di Ottaviano, fino ai 16 anni, d ...Anche i percettori del Reddito di Cittadinanza riceveranno il bonus da 200 euro una tantum: ecco tutte le date in cui sarà erogato ...