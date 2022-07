Bonus 110, class action degli imprenditori edili: Pronti a denunciare il Governo italiano a Bruxelles (Di martedì 5 luglio 2022) “Se non vi sarà una svolta immediata in Parlamento o a Palazzo Chigi non esiteremo a portare la vertenza sul blocco della cessione dei crediti fiscali alle PMI dell’edilizia sui tavoli di Bruxelles”. Lo rende noto Antonello Patalano, imprenditore napoletano del direttivo nazionale di class action Nazionale dell’edilizia (Cande – https://www.classactionnazionaleedilizia.it/), associazione che riunisce oltre 295 piccole e medie imprese dell’edilizia. “Le migliaia di imprese sane portate sull’orlo del fallimento – aggiunge Patalano – gridano vendetta e quindi confidiamo in un segnale concreto delle istituzioni europee, anche perché è inaccettabile che il Governo italiano faccia pagare le conseguenze di ... Leggi su ildenaro (Di martedì 5 luglio 2022) “Se non vi sarà una svolta immediata in Parlamento o a Palazzo Chigi non esiteremo a portare la vertenza sul blocco della cessione dei crediti fiscali alle PMI dell’zia sui tavoli di”. Lo rende noto Antonello Patalano, imprenditore napoletano del direttivo nazionale diNazionale dell’zia (Cande – https://www.nazionalezia.it/), associazione che riunisce oltre 295 piccole e medie imprese dell’zia. “Le migliaia di imprese sane portate sull’orlo del fallimento – aggiunge Patalano – gridano vendetta e quindi confidiamo in un segnale concreto delle istituzioni europee, anche perché è inaccettabile che ilfaccia pagare le conseguenze di ...

