Bologna, UFFICIALE il rinnovo di Bardi: il comunicato della società rossoblù (Di martedì 5 luglio 2022) Il Bologna ha confermato il rinnovo del portiere Francesco Bardi con un comunicato UFFICIALE sui propri canali Il Bologna comunica il rinnovo del portiere Francesco Bardi. IL comunicato – «Il Bologna Fc 1909 comunica di aver raggiunto l’accordo con il portiere Francesco Bardi per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2023, con opzione per un ulteriore anno». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 5 luglio 2022) Ilha confermato ildel portiere Francescocon unsui propri canali Ilcomunica ildel portiere Francesco. IL– «IlFc 1909 comunica di aver raggiunto l’accordo con il portiere Francescoper il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2023, con opzione per un ulteriore anno». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

sbonaccini : Ufficiale! il Centro per la resilienza delle coste ai cambiamenti climatici dell’ONU avrà sede a Bologna. Servirà… - CalcioNews24 : Il #Bologna conferma la firma sul rinnovo di #Bardi ?? - FiloBarige993 : RT @NicoSchira: Ora è ufficiale! Rinnovo fino al 2023 per il portiere Francesco #Bardi col #Bologna. Tutto confermato dal 5 febbraio! #calc… - TuttoFanta : ??UFFICIALE #BOLOGNA: La società comunica di aver raggiunto l’accordo con il portiere #Bardi per il prolungamento de… - NicoSchira : Ora è ufficiale! Rinnovo fino al 2023 per il portiere Francesco #Bardi col #Bologna. Tutto confermato dal 5 febbrai… -