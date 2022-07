Bologna, TMW: ” Sartori al lavoro per accontentare Sinisa” (Di martedì 5 luglio 2022) Bologna TMW- Ieri è iniziata la stagione 2022-23 anche per il Bologna, gli emiliani si sono ritrovati. A sorpresa al primo allenamento stagionale a guidarli c’era Sinisa Mihaljovic. Come ci riferisce TMW, l’allenatore ex Milan vuole un bel colpo d’esperienza, soprattutto dopo l’ingaggio del nuovo ds Sartori, dall’Atalanta. Dal 1 Giugno 2022, l’ex direttore sportivo dell’Atalanta è diventato il nuovo ds del Bologna, nell’intento di far risollevare la squadra emiliana dopo un piazzamento non convincente. Il mercato in entrata e in uscita è un argomento caldo, infatti Mattias Svanberg ha chiesto la cessione, il Napoli e il Southampton osservano. Il Bologna richiede circa 10 milioni per lo svedese. Nel frattempo però si osserva anche per il mercato in entrata e un obbiettivo del ... Leggi su seriea24 (Di martedì 5 luglio 2022)TMW- Ieri è iniziata la stagione 2022-23 anche per il, gli emiliani si sono ritrovati. A sorpresa al primo allenamento stagionale a guidarli c’eraMihaljovic. Come ci riferisce TMW, l’allenatore ex Milan vuole un bel colpo d’esperienza, soprattutto dopo l’ingaggio del nuovo ds, dall’Atalanta. Dal 1 Giugno 2022, l’ex direttore sportivo dell’Atalanta è diventato il nuovo ds del, nell’intento di far risollevare la squadra emiliana dopo un piazzamento non convincente. Il mercato in entrata e in uscita è un argomento caldo, infatti Mattias Svanberg ha chiesto la cessione, il Napoli e il Southampton osservano. Ilrichiede circa 10 milioni per lo svedese. Nel frattempo però si osserva anche per il mercato in entrata e un obbiettivo del ...

