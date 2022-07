Bologna, Svanberg vicino alla cessione: su di lui un top club di Serie A (Di martedì 5 luglio 2022) Il Napoli ha iniziato ad intensificare i contatti con Matias Svanberg, centrocampista svedese reduce da una stagione molto positiva al Bologna. Autore di 3 gol in questa stagione e con un contratto in scadenza nel 2023, è sicuramente un nome appetibile per una squadra a caccia di rinforzi come quella partenopea. Svanberg Bologna Napoli Secondo quanto riporta Radio Kiss Kiss Napoli, il club azzurro sta intensificando i contatti con il Bologna, in attesa di una cessione a centrocampo: i maggiori indiziati sono Demme e Fabian Ruiz. La valutazione dei rossoblù è intorno ai 13 milioni di euro, ma l’impressione è che l’affare possa chiudersi per una cifra vicino ai 10. Sono attesi sviluppi nei prossimi giorni. Luca Forte Leggi su rompipallone (Di martedì 5 luglio 2022) Il Napoli ha iniziato ad intensificare i contatti con Matias, centrocampista svedese reduce da una stagione molto positiva al. Autore di 3 gol in questa stagione e con un contratto in scadenza nel 2023, è sicuramente un nome appetibile per una squadra a caccia di rinforzi come quella partenopea.Napoli Secondo quanto riporta Radio Kiss Kiss Napoli, ilazzurro sta intensificando i contatti con il, in attesa di unaa centrocampo: i maggiori indiziati sono Demme e Fabian Ruiz. La valutazione dei rossoblù è intorno ai 13 milioni di euro, ma l’impressione è che l’affare possa chiudersi per una cifraai 10. Sono attesi sviluppi nei prossimi giorni. Luca Forte

