Bologna | 25 convocati per il ritiro di Pinzolo | presente anche Lykogiannis

Il Bologna ha emanato la lista dei convocati per il ritiro di Pinzolo: inizierà domani mercoledì 6 luglio e terminerà domani 17 luglio. Portieri: Francesco Bardi, Davide Franzini, Marco Molla, Federico Ravaglia.Difensori: Wisdom Amey, Luis Binks, Kevin Bonifazi, Lorenzo De Silvestri, Mitchell Dijks, Charalampos Lykogiannis, Ibrahima Mbaye, Kevin Mercier, Mattia Motolese, Adama Soumaoro.Centrocampisti: Nicolas Dominguez, Michael Kingsley, Niklas Pyyhtia, Roberto Soriano, Kacper Urbanski.Attaccanti: Gianmarco Cangiano, Riccardo Orsolini, Kasper Paananen, Mattia Pagliuca, Nicola Sansone, Sydney Van Hooijdonk.

