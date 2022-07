(Di martedì 5 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – I primi veicoli diBMW7 sono usciti dalle linee didello stabilimento del BMW Group di. In realtà, è stato un doppio debutto, con laBMW top di gamma prodotta non solo con motori a combustione altamente efficienti, ma anche come BMW i7 completamente elettrica. “La nostraBMW7 è la prima berlina di lusso al mondo a offrire ai clienti la possibilità di scegliere tra tre tipi di propulsione. Che sia completamente elettrica, a combustione o, presto, ibrida plug-in, disponiamo di strutture produttive flessibili e delle eccezionali capacità di integrazione necessarie per produrre in modo efficiente una gamma così diversificata di motorizzazioni”, afferma ...

Pubblicità

ledicoladelsud : Bmw, lanciata la produzione della nuova Serie 7 a Dingolfing - Italpress : Bmw, lanciata la produzione della nuova Serie 7 a Dingolfing -

Il Denaro

i3s HomeRun Edition è la serie finale della pioniera elettrica della Casa bavarese.sul mercato nel 2013,i3 , è stata la prima vettura al 100% a batteria del Marchio. Pensata e sviluppata come elettrica in tutti i suoi aspetti. Ora è al commiato. Dopo nove anni e 250.Ricordiamo che la 'piccola' elettrica di casaè stata costantemente aggiornata da quando fusul mercato. Il primo modello, infatti, disponeva di una batteria da 22 kWh. Successivamente, ... Bmw, lanciata la produzione della nuova Serie 7 a Dingolfing - Ildenaro.it ROMA (ITALPRESS) - I primi veicoli di serie della nuova BMW Serie 7 sono usciti dalle linee di produzione dello stabilimento del BMW Group ...TARZO - Ladri in azione Tarzo. A lanciare l'allarme, vedendo i quattro uomini fuggire, il panettiere che pochi istanti prima era arrivato per una consegna in via Col di Lana, a due passi ...