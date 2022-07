Pubblicità

DantiNicola : Con un voto storico il @Europarl_EN ha adottato ufficialmente #DSA e #DMA. Da oggi cambia internet: più responsabil… - DarioMassi : #BigTech nella morsa dell'#Europa: approvato regolamento per le piattaforme online - AleaCaptaEst : RT @MilanoFinanza: Vendite online e social media, ok del Parlamento Ue alla stretta sulle Big Tech - FondazioneCRT : RT @sole24ore: .@MassimoLapucci, Segretario Generale @FondazioneCRT e CEO @OGRTorino: 'Abbiamo cercato di collegare arte, cultura e tech. L… - zazoomblog : Big Tech – DMA e DSA: il Parlamento europeo in Plenaria approva il pacchetto Digitale - #Parlamento #europeo… -

Quando le nuove regole entreranno in vigore, ledovranno rispettare una serie di obblighi e divieti per non incorrere in multe salatissime. DMA e DSA: rivoluzione digitale Il Digital Markets ...Come avevamo anticipato nell'articolo Parlamento UE, prossima Plenaria importante non solo per il Digitale ecco le prime novità che emergono dalla Plenaria di oggi. Oggi, 5 Luglio 2022, il Parlamento ...C'è grande confusione nel mondo delle DPU, a partire dal nome. Non c'è uno standard di settore per scrivere software per questi dispositivi, quindi la Linux Foundation ha lanciato un progetto per fare ...L’assise ha approvato il Digital Marktes Act e il Data Services Act, le leggi pensate per contrastare le pratiche sleali e l'abuso di posizione dominante delle grandi piattaforme online ed imporre una ...