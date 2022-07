Berlusconi, proposta indecente a Wanda Nara: per avere Icari al Monza... (Di martedì 5 luglio 2022) Altro che neopromossa, il Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani è una delle grandi protagoniste del calciomercato fino a questo mondo. Il club brianzolo sogna un colpo da novanta, sia a livello tecnico che di nome: è in corso un serrato corteggiamento a Mauro Icardi, che è finito ai margini del Psg e che per questo potrebbe essere disposto a lasciare Parigi, a patto che si trovi una formula economica sostenibile per il Monza. Per l'argentino potrebbe essere una sfida intrigante: sebbene sia neopromosso, il club brianzolo nutre ambizioni importanti e Icardi sarebbe la stella indiscussa della squadra. “Il corteggiamento della famiglia Berlusconi ai coniugi Icardi è duplice - ha scritto Nicolò Schira su Twitter - per Mauro c'è il pressing del Monza che lo sogna come stella al centro ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 5 luglio 2022) Altro che neopromossa, ildi Silvioe Adriano Galliani è una delle grandi protagoniste del calciomercato fino a questo mondo. Il club brianzolo sogna un colpo da novanta, sia a livello tecnico che di nome: è in corso un serrato corteggiamento a Mauro Icardi, che è finito ai margini del Psg e che per questo potrebbe essere disposto a lasciare Parigi, a patto che si trovi una formula economica sostenibile per il. Per l'argentino potrebbe essere una sfida intrigante: sebbene sia neopromosso, il club brianzolo nutre ambizioni importanti e Icardi sarebbe la stella indiscussa della squadra. “Il corteggiamento della famigliaai coniugi Icardi è duplice - ha scritto Nicolò Schira su Twitter - per Mauro c'è il pressing delche lo sogna come stella al centro ...

Pubblicità

CorradoMurru : @GruppoFISenato @forza_italia @GabriGiammanco Dillo a Berlusconi, Tajani, Gasparri e ...Ronzulli. Hanno sempre resp… - GiuseppBlasi : Egregio @berlusconi, spero che lei non stia prendendo sul serio tale proposta, perché altrimenti siamo messi davver… - GPerenne : @AldoSciara @lucianoghelfi Ma certo Berlusconi voterà la proposta di Letta per intero . Poi dategli anche un uninom… - PaolaSacchi3 : Berlusconi favorevole a cittadinanza ma dopo un intero ciclo scolastico. E segnala che la proposta di FI bocciata dalla sx. - clubdoria46 : #SerieA, #calciomercato: la proposta di #Berlusconi per #Icardi a #Monza -