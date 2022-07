Bergamo, donna sola in casa si sente male: salvata da Polizia e medici del 118 (Di martedì 5 luglio 2022) Bergamo. Dramma sfiorato martedì mattina in via Baioni a Bergamo, dove una donna di 83 anni si è sentita male in casa ed è stata salvata dall’intervento di Polizia e Vigili del fuoco. L’episodio in un palazzo al civico 5 della strada che porta verso la Maresana. Preoccupata perchè la madre, vedova e sola in casa, non rispondeva più al telefono, la figlia della donna, lontana dalla città per lavoro, ha chiamato il 118. Quando i sanitari sono arrivati sul posto non hanno ricevuta risposto né al citofono né al campanello dell’appartamento, dove la porta era chiusa. Hanno quindi chiesto l’intervento di Vigili del fuoco e Polizia. Nel giro di pochi minuti sono sopraggiunti i pompieri con l’autogru e due ... Leggi su bergamonews (Di martedì 5 luglio 2022). Dramma sfiorato martedì mattina in via Baioni a, dove unadi 83 anni si è sentitained è statadall’intervento die Vigili del fuoco. L’episodio in un palazzo al civico 5 della strada che porta verso la Maresana. Preoccupata perchè la madre, vedova ein, non rispondeva più al telefono, la figlia della, lontana dalla città per lavoro, ha chiamato il 118. Quando i sanitari sono arrivati sul posto non hanno ricevuta risposto né al citofono né al campanello dell’appartamento, dove la porta era chiusa. Hanno quindi chiesto l’intervento di Vigili del fuoco e. Nel giro di pochi minuti sono sopraggiunti i pompieri con l’autogru e due ...

