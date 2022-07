Bce | Farina Ania | “Turbolenze dal rialzo dei tassi | rendere operativo lo scudo anti spread”

(Di martedì 5 luglio 2022) (Adnkronos) – “La decisione della Bce di annunciare l’avvio deldei, senza contemporaneamente prevedere un adeguato meccanismo per evitare inopinate impennate degli, ha alimentatosui mercati e costituito un problema in più per economie come la nostra, gravate da ingenti stock di debito pubblico”. Lo ha detto Maria Bianca, presidente dell’, nel corso della sua relazione all’assemblea annuale dell’associazione. Per questo, ha continuato “è ora necessario definire eil meccanismo di intervento annunciato dalla Bce, senza trascurare che il suo successo deriverà essenzialmente dalla sua credibilità e dal fatto di essere supportato dalla comune volontà politica dei grandi Paesi europei”. ...

L'assemblea annuale dell'Ania: le compagnie assicurative italiane si dimostrano resilienti e non servono allarmismi. La domanda di protezione cresce ma l'Italia rimane sottoassicurata, come dimostra l ...