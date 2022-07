'Battiti Live', questa sera alle 21.20 su Italia 1 l'evento musicale dell'estate (Di martedì 5 luglio 2022) "Radio Norba Cornetto Battiti Live" torna questa sera, in prima serata su Italia 1. Cinque prime serate, a partire da martedì 5 luglio, condotte, per il sesto anno consecutivo, dalla consolidata ... Leggi su globalist (Di martedì 5 luglio 2022) "Radio Norba Cornetto" torna, in primata su1. Cinque primete, a partire da martedì 5 luglio, condotte, per il sesto anno consecutivo, dalla consolidata ...

Pubblicità

IlContiAndrea : #MariasolePollio la 'rivelazione' di #BattitiLive a FqMagazine: 'Sogno un programma musicale con Carlo Conti. Sarò… - IlContiAndrea : #BattitiLive, ecco cantanti e scaletta della prima puntata su Italia Uno. La clamorosa gaffe di… - anchesefosse09 : Raga oggi battiti live, lo sguardo di cosm no io non lo guardo stasera - crisidipanic0 : stasera trasmettono la prima puntata di battiti live in tv ma io a quell'ora sarò sintonizzatx su radio bruno x ell… - perfetta_cosi : RT @Aka7News: Questa sera dalle 21:20 su Italia 1 andrà in onda la prima puntata di Battiti Live in cui ci sarà anche Aka?? #aka7even #batti… -