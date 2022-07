Battiti Live al via stasera in tv | la musica protagonista nelle piazze e in cinque prime serate su Italia 1

Leggi su amica

(Di martedì 5 luglio 2022) Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, conduttori di. Le puntate dei concerti registrati in Puglia vanno in onda a partire dal 5 luglio, ogni martedì in prima serata fino al 2 agosto.al via: a partire dal 5 luglio, e ogni martedì in prima serata fino al 2 agosto, lepuntate deiregistrati in Puglia vanno in onda in prima serata su1. Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci alla conduzione, oltre ottanta artistini e internazionali sul palco e tante ore di bellaè la serie di concerti estivi che va in onda dal 2017 su1. Nel palinsesto della stagione calda, in casa Mediaset ha preso il posto del Festivalbar. ...