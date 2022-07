Battiti Live 2022 stasera: dove vederlo in tv? Canale, orario, scaletta, cantanti prima puntata (Di martedì 5 luglio 2022) stasera, martedì 5 luglio 2022, andrà in onda la prima puntata di Battiti Live condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri: scopriamo dove vederlo in tv, l’orario di inizio della prima puntata, la scaletta dei cantanti sul palco e tutte le informazioni utili per seguirlo al meglio. Leggi anche: Battiti Live 2022 ballerini Amici: chi c’è nel cast?... Leggi su donnapop (Di martedì 5 luglio 2022), martedì 5 luglio, andrà in onda ladicondotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri: scopriamoin tv, l’di inizio della, ladeisul palco e tutte le informazioni utili per seguirlo al meglio. Leggi anche:ballerini Amici: chi c’è nel cast?...

Pubblicità

SMSNEWSOFFICIAL : Su Italia 1 al via “ #RadioNorbaCornettoBattitiLive Gli ospiti della prima puntata @radionorba @battitilive22… - SMSNEWSOFFICIAL : Su Italia 1 al via “ #RadioNorbaCornettoBattitiLive ”. Gli ospiti della prima puntata @radionorba @battitilive22… - MariaElenaOss : RT @Luigiofficialfc: Amicx, ricordate l'appuntamento di questa sera alle 21:25 con la prima puntata del Battiti Live su Italia 1!?? - asiaawgf : Come far prendere un’infarto a @lisswgf: le stavo dicendo che c’era battiti live a Bari stasera per vedere i ptn e… - therelucagram : Il mese di luglio è il più bello perché inizia Battiti Live con Alan ed Elisabetta, accompagnato con @PollioMariasole ?? -