Basket, Qualificazioni Mondiali 2023: buona la prima per l’Italia di Pozzecco. Dalla certezza Fontecchio alla voglia di Biligha (Di martedì 5 luglio 2022) Un anno dopo l’impresa di Belgrado, l’ItalBasket ottiene un’altra preziosa vittoria in trasferta. Non avrà certamente la stessa importanza di quell’indimenticabile serata contro la Serbia, ma è comunque un successo significativo quello che gli azzurri si sono conquistati sul campo dell’Olanda, visto che era la prima ufficiale del neo CT Gianmarco Pozzecco e poi anche perchè l’Italia ha chiuso in testa il primo girone. Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Missione compiuta da parte degli azzurri in una partita che poteva trasformarsi in una sfida insidiosa e che invece ha visto un’Italia brava a portarsi subito avanti e poi a conservare il vantaggio. Non è andato tutto al 100%, ma era prevedibile, ed i momenti di difficoltà ci sono stati. Il gruppo, però, ha risposto presente e si è affidato ai suoi big, in ... Leggi su oasport (Di martedì 5 luglio 2022) Un anno dopo l’impresa di Belgrado, l’Italottiene un’altra preziosa vittoria in trasferta. Non avrà certamente la stessa importanza di quell’indimenticabile serata contro la Serbia, ma è comunque un successo significativo quello che gli azzurri si sono conquistati sul campo dell’Olanda, visto che era laufficiale del neo CT Gianmarcoe poi anche perchèha chiuso in testa il primo girone. Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Missione compiuta da parte degli azzurri in una partita che poteva trasformarsi in una sfida insidiosa e che invece ha visto un’Italia brava a portarsi subito avanti e poi a conservare il vantaggio. Non è andato tutto al 100%, ma era prevedibile, ed i momenti di difficoltà ci sono stati. Il gruppo, però, ha risposto presente e si è affidato ai suoi big, in ...

