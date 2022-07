Basket: Nba, James vuole Irving ai Lakers (Di martedì 5 luglio 2022) New York, 5 lug. - (Adnkronos) - È Brooklyn il crocevia più affollato della free agency Nba: il destino di Kevin Durant e quello di Kyrie Irving è legato a un filo, e attorno a questi due nomi si muovono quasi tutte le franchigie Nba, pronte a mettere le mani su due campioni dal talento indiscutibile. Per Irving, in particolare, il nome che si fa più spesso è quello - sicuramente affascinante - dei Los Angeles Lakers, in una trade che vedrebbe coinvolto anche Russell Westbrook. Spesso i più cinici sostengono che il mercato gialloviola - più ancora che il GM Rob Pelinka e il suo staff - lo facciano LeBron James e Rich Paul, il n°1 dell'agenzia Klutch Sports, sempre più influente. Per questo allora quanto riportato da un cronista solitamente molto ben informato e affidabile come Marc Stein merita di essere riportato: ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 5 luglio 2022) New York, 5 lug. - (Adnkronos) - È Brooklyn il crocevia più affollato della free agency Nba: il destino di Kevin Durant e quello di Kyrieè legato a un filo, e attorno a questi due nomi si muovono quasi tutte le franchigie Nba, pronte a mettere le mani su due campioni dal talento indiscutibile. Per, in particolare, il nome che si fa più spesso è quello - sicuramente affascinante - dei Los Angeles, in una trade che vedrebbe coinvolto anche Russell Westbrook. Spesso i più cinici sostengono che il mercato gialloviola - più ancora che il GM Rob Pelinka e il suo staff - lo facciano LeBrone Rich Paul, il n°1 dell'agenzia Klutch Sports, sempre più influente. Per questo allora quanto riportato da un cronista solitamente molto ben informato e affidabile come Marc Stein merita di essere riportato: ...

