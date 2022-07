Baseball, Nazionale: vittoria per 9-0 nell’amichevole contro il Campidonico (Di martedì 5 luglio 2022) La Nazionale di Baseball di Mike Piazza, ha chiuso a Torino la serie di amichevoli contro le squadre di Serie A in preparazione del torneo interNazionale olandese. Tanti i giovani tifosi accorsi a guardare gli azzurri, che hanno vinto contro il Campidonico per 9-0. Esordio per il classe 2006, Dario Gergolet. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 5 luglio 2022) Ladidi Mike Piazza, ha chiuso a Torino la serie di amichevolile squadre di Serie A in preparazione del torneo interolandese. Tanti i giovani tifosi accorsi a guardare gli azzurri, che hanno vintoilper 9-0. Esordio per il classe 2006, Dario Gergolet. SportFace.

