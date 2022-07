Baseball e Softball: Riccardo Fraccari confermato come presidente della WBSC. Obiettivo: Los Angelese 2028 (Di martedì 5 luglio 2022) Riccardo Fraccari è stato confermato come presidente della WBSC (World Baseball Softball Confederation) fino all’estate del 2028. A renderlo noto è il sito ufficiale della FIBS (Federazione Italiana Baseball e Softball), che si è congratulata col dirigente italiano per la riconferma. Una continuità che punta dritto alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, con l’Obiettivo di rientrare – così come avvenuto per i Giochi di Tokyo – nel programma a Cinque Cerchi, tanto col Baseball quanto col Softball. Sui 144 delegati votanti, Fraccari ha ottenuto le preferenze di 100 elettori, ... Leggi su oasport (Di martedì 5 luglio 2022)è stato(WorldConfederation) fino all’estate del. A renderlo noto è il sito ufficialeFIBS (Federazione Italiana), che si è congratulata col dirigente italiano per la riconferma. Una continuità che punta dritto alle Olimpiadi di Los Angeles, con l’di rientrare – cosìavvenuto per i Giochi di Tokyo – nel programma a Cinque Cerchi, tanto colquanto col. Sui 144 delegati votanti,ha ottenuto le preferenze di 100 elettori, ...

