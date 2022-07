Bari, non viene invitato al matrimonio, il fratello attende lo sposo sotto casa. E lo pugnala (Di martedì 5 luglio 2022) Un uomo accoltella suo fratello, promesso sposo il giorno successivo, e poi scappa. L’aggressore non era stato invitato al matrimonio. L’episodio è avvenuto la notte scorsa a Corato, nel Barese, sotto casa del fratello promesso sposo, un giovane di 34 anni. Da tempo i due fratelli non erano in buoni rapporti a causa di molteplici L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 5 luglio 2022) Un uomo accoltella suo, promessoil giorno successivo, e poi scappa. L’aggressore non era statoal. L’episodio è avvenuto la notte scorsa a Corato, nel Barese,delpromesso, un giovane di 34 anni. Da tempo i due fratelli non erano in buoni rapporti a causa di molteplici L'articolo proda Leggilo.org.

