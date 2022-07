Bargiggia: «Koulibaly ha rifiutato la Juventus per rispetto del Napoli, rinnoverà a mercato finito» (Di martedì 5 luglio 2022) A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Paolo Bargiggia, giornalista esperto di calciomercato. Ecco qualche sua dichiarazione. Osimhen è stato accostato al Bayern, è vero? “In verità sono tornati tanti rumors in questi giorni. L’unico contatto di una certa rilevanza tra Napoli e Bayern è avvenuto alla fine di questo campionato. Attualmente non c’è stato nessun nuovo incontro tra le parti. È una situazione da monitorare, ma non c’è nulla di concreto”. Accostato al Napoli, alla fine Gollini andrà alla Fiorentina? “Il Napoli ha fatto diversi calcoli per questa operazione, forse ha ritenuto che la ricerca del portiere in questo mercato non sarebbe stato un problema. Il club ha già Sirigu in pugno, ma non è considerato ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 5 luglio 2022) A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Paolo, giornalista esperto di calcio. Ecco qualche sua dichiarazione. Osimhen è stato accostato al Bayern, è vero? “In verità sono tornati tanti rumors in questi giorni. L’unico contatto di una certa rilevanza trae Bayern è avvenuto alla fine di questo campionato. Attualmente non c’è stato nessun nuovo incontro tra le parti. È una situazione da monitorare, ma non c’è nulla di concreto”. Accostato al, alla fine Gollini andrà alla Fiorentina? “Ilha fatto diversi calcoli per questa operazione, forse ha ritenuto che la ricerca del portiere in questonon sarebbe stato un problema. Il club ha già Sirigu in pugno, ma non è considerato ...

