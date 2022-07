Bambina aggredita da un rottweiler: è grave (Di martedì 5 luglio 2022) Una Bambina che deve ancora compiere tre anni è stata aggredita da un cane rottweiler e adesso è ricoverata in ospedale in gravi condizioni. La bimba si trova al Santobono di Napoli, dove è arrivata d'urgenza. Secondo quanto ricostruito, la piccola... Leggi su europa.today (Di martedì 5 luglio 2022) Unache deve ancora compiere tre anni è statada un canee adesso è ricoverata in ospedale in gravi condizioni. La bimba si trova al Santobono di Napoli, dove è arrivata d'urgenza. Secondo quanto ricostruito, la piccola...

