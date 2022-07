Babymoon | quali Paesi europei sono davvero sicuri per le donne incinte?

Leggi su gravidanzaonline

(Di martedì 5 luglio 2022) Sempre piùstanno scegliendo di fare unaprima del parto, ossia una breve vacanza quando ancora il bebè non è nato, per regalarsi una coccola e ancora un momento di relax, in coppia o da sole, prima che il nascituro occupi la maggior parte del tempo di mamme e papà. Questa tendenza arriva dagli Stati Uniti, e sta sempre più prendendo piede anche in Italia e in Europa; molte coppie colgono volentieri questa occasione, consapevoli che di solito passerà almeno qualche mese prima di potersi godere nuovamente una vera e propria vacanza. Gravidanza, la vacanza prima di diventare genitori (da fare da sole o in coppia) Andare in vacanza prima di diventare genitori? Laè la luna di miele che i futuri genitori si prendono ...