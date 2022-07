B Yond 37M | varato da Benetti il nuovo Voyager super green

Leggi su nonsolonautica

(Di martedì 5 luglio 2022)a Livorno nel cantiere, è in arrivo ilB.37M: si tratta deldie si sviluppa su quattro ponti, oltre a presentare uno scafo in acciaio e alluminio. Il modello nasce dal lavoro di Paolo Vitelli, fondatore e presidente di AzimutGroup, e dalla penna dell’architetto Stefano Righini. Con ilB.37M riduzione della CO2 fino al 24% Ilsi presenta come l’imbarcazione piùal mondo nella sua categoria: mette insieme, infatti, filtri catalitici (una tecnologia di controllo dei gas alimentata con una soluzione liquida a base di urea, gia’ adottata nell’automotive per i motori Diesel Euro 6D), e ...