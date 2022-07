Avocadogabb, il tiktoker aggredito da degli omofobi per strada: “Sto malissimo” (Di martedì 5 luglio 2022) Dopo l’aggressione omofoba avvenuta al Napoli Pride ai danni di due ragazzi romani, adesso è toccato ad Avocadogabb, un famoso tiktoker. Il ragazzo è noto per i video che pubblica nel suo hotel, ma domenica notte ha caricato su Tik Tok un altro genere di filmato. Il 21enne è stato aggredito da degli omofobi che l’hanno insultato e gli hanno lanciato addosso una birra. Il motivo di questa aggressione? Il crop top che indossava Avocadogabb. “Non credo a quello che mi è appena successo, voglio letteralmente piangere. Mentre tornavo in albergo con il monopattino – che tra l’altro sto ancora pagando – sono in crop top, allora un gruppo di ragazzi ha visto che sono evidentemente gay, mi ha iniziato prima a insultare poi mentre guidavo mi hanno lanciato tutta la birra addosso. Tutto questo ... Leggi su biccy (Di martedì 5 luglio 2022) Dopo l’aggressione omofoba avvenuta al Napoli Pride ai danni di due ragazzi romani, adesso è toccato ad, un famoso. Il ragazzo è noto per i video che pubblica nel suo hotel, ma domenica notte ha caricato su Tik Tok un altro genere di filmato. Il 21enne è statodache l’hanno insultato e gli hanno lanciato addosso una birra. Il motivo di questa aggressione? Il crop top che indossava. “Non credo a quello che mi è appena successo, voglio letteralmente piangere. Mentre tornavo in albergo con il monopattino – che tra l’altro sto ancora pagando – sono in crop top, allora un gruppo di ragazzi ha visto che sono evidentemente gay, mi ha iniziato prima a insultare poi mentre guidavo mi hanno lanciato tutta la birra addosso. Tutto questo ...

