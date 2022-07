Avatar: La via dell'acqua, James Cameron: "Non voglio che nessuno si lamenti della lunghezza del film" (Di martedì 5 luglio 2022) James Cameron si è aperto a proposito del minutaggio di Avatar 2, rivelando che, a suo modo di vedere, al giorno d'oggi nessuno ha il diritto di lamentarsi perché un film è 'troppo lungo'. James Cameron è noto per aver sempre realizzato film che richiedono una vescica forte e sembra che Avatar: La via dell'acqua non sarà un'eccezione a questa sua ferrea regola: sebbene Avatar 2 non sia ancora uscito nelle sale, la lunghezza della pellicola risuona già sotto forma di una "sinfonia di lamentele" nella mente del celebre regista. Non è stato ancora annunciato un minutaggio ufficiale per il sequel di Avatar, ma secondo alcuni la durata sarà ... Leggi su movieplayer (Di martedì 5 luglio 2022)si è aperto a proposito del minutaggio di2, rivelando che, a suo modo di vedere, al giorno d'oggiha il diritto di lamentarsi perché unè 'troppo lungo'.è noto per aver sempre realizzatoche richiedono una vescica forte e sembra che: La vianon sarà un'eccezione a questa sua ferrea regola: sebbene2 non sia ancora uscito nelle sale, laa pellicola risuona già sotto forma di una "sinfonia di lamentele" nella mente del celebre regista. Non è stato ancora annunciato un minutaggio ufficiale per il sequel di, ma secondo alcuni la durata sarà ...

