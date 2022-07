Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza | vicini al grande passo | l’importante cambiamento

Leggi su altranotizia

(Di martedì 5 luglio 2022)a quanto pare sono pronti al. Dopo i tanti anni trascorsi assieme e le voci sulla presunte crisi poi smentite, la giovane coppia sta per mettere in atto undavvero importante. Scopriamo di che cosa si tratta. I due fidanzati che fanno coppia fissa da circa cinque anni ormai, sono uniti e affiatati e nella loro vita è in arrivo una grossa novità.-Altranotizia-(Fonte: Instagram)Ramazzo esono a undalla novità che cambierà di parecchio la loro vita. Ecco che cosa sta per accadere alla bellissima ...