Atletica, Mattia Furlani mostruoso: 8.04 metri, primo italiano oltre la barriera da minorenne! Vince gli Europei allievi (Di martedì 5 luglio 2022) Mattia Furlani ha confezionato una superlativa prestazione agli Europei Under 18 ed è diventato il primo italiano a volare oltre gli otto metri nel salto in lungo prima di compiere 18 anni! L'azzurro ha regalato uno show magistrale a Gerusalemme (Israele), conquistando la medaglia d'oro con una facilità imbarazzante e sfoderando tutto il suo proverbiale talento. Al primo tentativo ha stampato un magistrale 8.04 (+1,8 ms/ di vento a favore) e demolisce il suo record italiano allievi, che aveva siglato lo scorso 18 giugno a Milano (in quel caso si fermò 7.87 con 1,2 m/s di brezza a sostenerlo nel liquidare il precedente primato tricolore, il 7.61 di Andrew Howe che reggeva dal 2007).

