Atalanta, occhi puntati su Parisi dell'Empoli per la fascia sinistra (Di martedì 5 luglio 2022) L'Atalanta è alla ricerca dell'esterno sinistro in grado di compensare tutte quelle lacune che ci sono state l'anno scorso. Vista la situazione Tavares (con i famosi 40 milioni richiesti), i nerazzurri hanno messo gli occhi sul gioiello dell'Empoli Fabiano Parisi: giocatore classe 2000 e potenzialmente adatto agli schemi di Gian Piero Gasperini. Prodotto del settore L'articolo proviene da Webmagazine24.

