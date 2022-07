Atalanta, lesione al retto femorale della coscia destra per Zappacosta (Di martedì 5 luglio 2022) Inizia con un brutto infortunio il precampionato di Davide Zappacosta con l’Atalanta. Negli scorsi giorni durante un allenamento individuale, l’esterno si è fatto male e si è dovuto fermare. Come comunica il club bergamasco, il giocatore ha riportato “una lesione di alto grado del muscolo retto femorale della coscia destra con interessamento del tendine. L’atleta ha intrapreso il percorso riabilitativo previsto e la prognosi sarà stabilita in rapporto all’evoluzione clinica”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 5 luglio 2022) Inizia con un brutto infortunio il precampionato di Davidecon l’. Negli scorsi giorni durante un allenamento individuale, l’esterno si è fatto male e si è dovuto fermare. Come comunica il club bergamasco, il giocatore ha riportato “unadi alto grado del muscolocon interessamento del tendine. L’atleta ha intrapreso il percorso riabilitativo previsto e la prognosi sarà stabilita in rapporto all’evoluzione clinica”. SportFace.

