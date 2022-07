Atalanta | Ederson è arrivato a Zingonia | in serata le firme – VIDEO

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @Atalanta_BC: #Ederson è arrivato. Le immagini - DiMarzio : #Calciomercato | @Atalanta_BC, stasera le firme di #Ederson in arrivo dalla @OfficialUSS1919 - DiMarzio : #Ederson all'@Atalanta_BC e #Lovato alla @OfficialUSS1919 ?????#calciomercato @SkySport - CalcioNews24 : #Ederson è arrivato a #Zingonia ?? - CalcioOggi : Atalanta, Ederson è arrivato a Zingonia. VIDEO - -

... dopo essersi svincolato dai russi del Krasnodar, arriva a parametro zero; il difensore 22enne, invece, vestira' il granata nell'ambito dell'operazione che portera'all'. Il ...Con l', dopo il buon esito dell'operazione, si parlerà del prestito di Caleb Okoli , difensore centrale che a Salerno potrebbe ritrovare Lovato. Tra gli under selezionati dal ds De ...Ederson è arrivato a Zingonia: attese le firme e l'annuncio dell'Atalanta che lo ha comprato a titolo definitivo dalla Salernitana ...L’Atalanta è pronta ad accogliere Ederson: il brasiliano è arrivato a Zingonia in serata ed è attesa la firma sul contratto L’Atalanta è pronta ad accogliere Ederson: il brasiliano è arrivato a Zingo ...