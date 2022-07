Assogasmetano sui prezzi del gas naturale per auto "Si rischia la chiusura totale"

Pubblicità

A questo proposito il Presidente di, Ing. Flavio Merigo, auspica in un intervento immediato e urgente , da parte del Governo, per trovare una soluzione a questo stato di crisi, che ...... il metano per autotrazione invece arriva a 1,853 euro al kg (rilevazione). Il giorno ...perché la questione ormai aggrava oltre 550 euro annui a famiglia e "incide per costi indiretti...La transizione energetica verso la motorizzazione elettrica rimane ferma, ma potrebbe non essere più un assoluto. Il Consiglio dei ministri dell'Ambiente dell'UE impone di tagliare le emissioni di aut ...Questo sito utilizza cookie di terze parti (leggere la pagina informativa per approfondimento). Continuando con la navigazione si accetta il loro uso. Per informazioni dettagliate sulla normativa dei ...