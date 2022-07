Assegno unico, molti non lo sanno: bonus per i genitori lavoratori (Di martedì 5 luglio 2022) Esiste un bonus, che riguarda entrambi i genitori lavoratori, relativo all’erogazione dell’Assegno unico. Attenzione al dettaglio L’Assegno unico universale ha un importo variabile a seconda del numero dei figli componenti il nucleo familiare, dell’ISEE dichiarato e di alcune maggiorazioni che variano di caso in caso. L’incremento economico del contributo quindi si modifica per il numero L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di martedì 5 luglio 2022) Esiste un, che riguarda entrambi i, relativo all’erogazione dell’. Attenzione al dettaglio L’universale ha un importo variabile a seconda del numero dei figli componenti il nucleo familiare, dell’ISEE dichiarato e di alcune maggiorazioni che variano di caso in caso. L’incremento economico del contributo quindi si modifica per il numero L'articolo proviene da Consumatore.com.

Pubblicità

neikup : @INPS_it quando verrano pagati gli arretrati assegno unico di maggio giugno? Quando riceverò luglio?! Ho fatto doma… - FratellidItalia : RT @vocedelpatriota: Assegno Unico: Bellucci (FdI): riaprire termini per arretrati, 25% famiglie escluse - wam_the : Assegno unico su Rdc in scadenza a luglio: come farsi pagare - telodogratis : Assegno unico, 1 su 4 non ha fatto domanda. Chi prende di più - vocedelpatriota : Assegno Unico: Bellucci (FdI): riaprire termini per arretrati, 25% famiglie escluse -