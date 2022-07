Ascolti tv, che numeri pazzeschi per Pretty Woman: Rai 1 vola (Di martedì 5 luglio 2022) Julia Roberts una garanzia per Rai 1 che in estate, e non solo, ripropone i film che la vedono protagonista e il più visto di sempre, a 30 anni di distanza, resta clamorosamente Pretty Woman. Un classico che non smette mai di piacere e che ieri, 4 luglio 2022, è stato visto da oltre 3 milioni di spettatori. Un boom pazzesco per Rai 1 che vola sopra il 20 % di share. Per la precisione, quella di ieri per il film con Julia Roberts e Richard Gere è stata la 30esima volta in onda. Un vero e proprio record per il film che regala una bellissima vittori alla rete. Secondo posto sul gradino del podio per Zelig che in replica, fa comunque un ottimo 14 % di share. E’ l’estate delle repliche sulle ammiraglie, con poche idee. E va detto che le novità proposte, non hanno lasciato il segno. Vediamo adesso nel dettaglio tutti i dati auditel per la ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 5 luglio 2022) Julia Roberts una garanzia per Rai 1 che in estate, e non solo, ripropone i film che la vedono protagonista e il più visto di sempre, a 30 anni di distanza, resta clamorosamente. Un classico che non smette mai di piacere e che ieri, 4 luglio 2022, è stato visto da oltre 3 milioni di spettatori. Un boom pazzesco per Rai 1 chesopra il 20 % di share. Per la precisione, quella di ieri per il film con Julia Roberts e Richard Gere è stata la 30esima volta in onda. Un vero e proprio record per il film che regala una bellissima vittori alla rete. Secondo posto sul gradino del podio per Zelig che in replica, fa comunque un ottimo 14 % di share. E’ l’estate delle repliche sulle ammiraglie, con poche idee. E va detto che le novità proposte, non hanno lasciato il segno. Vediamo adesso nel dettaglio tutti i dati auditel per la ...

trash_italiano : Ilary, Alvin, Vladimir e Nicola semplicemente perfetti. Un'edizione che avrebbe meritato più ascolti. #Isola - IlContiAndrea : La musica in tv? Funziona. Molto bene gli ascolti per #LoveMi su Italia Uno. Nella fascia della prima serata 1.500… - Jeanfrancoiscl : Carla é una donna intelligente sa benissimo che con la coppia J e B ci sarebbero ascolti incredibili. Ma non dipend… - Guibiz1980 : @faleriad5 @AndreaMarcucci La penso esattamente come te. Spero con tutto il cuore che Letta lo ascolti. - bluebox82 : @ChiaraEsse1 No. È solo un cretino che molto probabilmente è convinto che l'inno americano si ascolti così perché lo ha visto un TV! -