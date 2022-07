ASCOLTI TV 4 LUGLIO 2022: L’ETERNO CULT PRETTY WOMAN NON STANCA MAI (21,9%), ZELIG (14,1%), REPORT (6,5%), LA PRIMA DI TERRA AMARA (18,6%) (Di martedì 5 luglio 2022) ASCOLTI TV 4 LUGLIO 2022 · Lunedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Rassegna Stampa – xTg1 Mattina – xTg1 – xUnoMattina Estate – xCamper – xTg1 Ed. Straordinaria – xCamper – xTg1 – xDon Matteo – xTg1 Ed. Straordinaria – xTg1 Economia – xEstate in Diretta – xReazione a Catena – xReazione a Catena – xTg1 – xTecheTecheTè – xPRETTY WOMAN – 3352 21.90 x x xTg1 Ed. Straordinaria – x PRIMA Pagina – xTg5 – 922 21.69Morning News – 691 17.65Morning News – 549 14.58Forum (R) – 1222 18.17Tg5 – 2704 23.30Beautiful – 2133 18.25Una Vita – 1917 18.65Un Altro Domani – 1516 17.03TERRA AMARA – 1439 18.56Rosamund Pilcher – 916 11.731T + 2T – 969 13.04 + 878 10.85Avanti un Altro! (R) – 1163 12.71Avanti un Altro! (R) – 1872 ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 5 luglio 2022)TV 4· Lunedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Rassegna Stampa – xTg1 Mattina – xTg1 – xUnoMattina Estate – xCamper – xTg1 Ed. Straordinaria – xCamper – xTg1 – xDon Matteo – xTg1 Ed. Straordinaria – xTg1 Economia – xEstate in Diretta – xReazione a Catena – xReazione a Catena – xTg1 – xTecheTecheTè – x– 3352 21.90 x x xTg1 Ed. Straordinaria – xPagina – xTg5 – 922 21.69Morning News – 691 17.65Morning News – 549 14.58Forum (R) – 1222 18.17Tg5 – 2704 23.30Beautiful – 2133 18.25Una Vita – 1917 18.65Un Altro Domani – 1516 17.03– 1439 18.56Rosamund Pilcher – 916 11.731T + 2T – 969 13.04 + 878 10.85Avanti un Altro! (R) – 1163 12.71Avanti un Altro! (R) – 1872 ...

Pubblicità

fabiofabbretti : Nel pomeriggio di Canale 5 #TerraAmara debutta a 1,4 milioni (18.6%) - Mattiabuonocore : Ascolti TV | Lunedì 4 Luglio 2022. Pretty Woman spacca (21.9%), Zelig 14.1% - fabiofabbretti : L'ennesimo passaggio di #PrettyWoman vola al 21.9% (quasi 3,4 milioni), #Zelig in replica sotto i 2 mln (14.1%). 9-… - infoitcultura : Ascolti TV 4 luglio 2022, ecco il programma che ieri sera ha fatto più ascolti - unancoranelmare : RT @RadioDueLaghi: Boom di ascolti per la replica su Rai 1 del concerto-evento dall'Arena di Verona in onore di Ennio Morricone. Nel fratte… -