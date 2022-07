Ascolti Tv 4 luglio 2022, il fascino di Pretty Woman e la 'retorica di bassa lega' di Mauro Corona a Zona Bianca (Di martedì 5 luglio 2022) Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 273.000 (1,7%). Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.323.000 (27,2%). Su Canale 5 Avanti un Altro! 1.872.000 (15,8%). Su Rai3 le edizioni dei Tgr 2.031.000 (... Leggi su leggo (Di martedì 5 luglio 2022) Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 273.000 (1,7%). Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.323.000 (27,2%). Su Canale 5 Avanti un Altro! 1.872.000 (15,8%). Su Rai3 le edizioni dei Tgr 2.031.000 (...

Pubblicità

italiaserait : Ascolti Tv di ieri 4 luglio 2022: chi ha vinto in prime time - il_Case : Ascolti TV | Lunedì 4 Luglio 2022. Pretty Woman spacca (21.9%), Zelig 14.1%. Terra Amara parte dal 18.6%. Uno Matti… - Affaritaliani : Ascolti TV ieri 4 luglio 2022: vince Pretty Woman, crollo per Report - zazoomblog : Ascolti TV 4 luglio 2022 lunedì doppiamente trionfale per Reazione a Catena - #Ascolti #luglio #lunedì… - fashionsoaptv : ASCOLTI 4 luglio: Terra Amara ha ottenuto 1.439.000 di telespettatori con il 18.60% di share. Buona partenza per l… -