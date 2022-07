Ascolti tv 4 luglio 2022 analisi: “Pretty Woman” è immortale, “Zelig” meno. Brindisi si berlinguerizza e litigando con Corona rimonta Ranucci (R). Tg accesi sulla Marmolada (Di martedì 5 luglio 2022) Ascolti al top: su Rai1 il Tg1 delle 20.00 a 4,055 milioni e 27,3%. “Pretty Woman” a 3,352 milioni ed 21,9%. La seconda parte di Reazione a Catena a 3,323 milioni e 27,2%. TecheTecheTè a 3,2 milioni e 19,2%. Tg1 delle 13.30 a 2,969 milioni e 24,87%. Tg5 delle 20.00 a 2,854 milioni 18,9%, Tg5 delle 13.00 a 2,7 milioni e 23,3% Lunedì televisivo a bassissimo tenore competitivo, quello generalista del 4 luglio, con repliche e telefilm in primo piano. Su Rai1 è andato in onda il film cult Pretty Woman, con Julia Roberts, e si è confrontato con la replica della prima puntata della celebrazione di Zelig (2021) su Canale5. Su Rai2 sono tornati i telefilm, con 9-1-1, in contrapposizione estiva con Chicago P.D. in prima tv su Italia 1. In tema approfondimento, invece, su Rai3 ... Leggi su tvzoom (Di martedì 5 luglio 2022)al top: su Rai1 il Tg1 delle 20.00 a 4,055 milioni e 27,3%. “” a 3,352 milioni ed 21,9%. La seconda parte di Reazione a Catena a 3,323 milioni e 27,2%. TecheTecheTè a 3,2 milioni e 19,2%. Tg1 delle 13.30 a 2,969 milioni e 24,87%. Tg5 delle 20.00 a 2,854 milioni 18,9%, Tg5 delle 13.00 a 2,7 milioni e 23,3% Lunedì televisivo a bassissimo tenore competitivo, quello generalista del 4, con repliche e telefilm in primo piano. Su Rai1 è andato in onda il film cult, con Julia Roberts, e si è confrontato con la replica della prima puntata della celebrazione di(2021) su Canale5. Su Rai2 sono tornati i telefilm, con 9-1-1, in contrapposizione estiva con Chicago P.D. in prima tv su Italia 1. In tema approfondimento, invece, su Rai3 ...

