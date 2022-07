“Arrestato”. Musica sotto choc, il cantante in manette: un’accusa pesantissima (Di martedì 5 luglio 2022) “Le mie azioni saranno valorose. So cosa fare. È il mio destino”. Queste le inquietanti parole di Robert Crimo nei video pubblicati su YouTube pubblicati prima del terribile gesto compiuto il 4 luglio. Il 22enne, noto con lo pseudonimo di Awake the Rapper è stato Arrestato dopo una caccia all’uomo durata otto ore. Su Spotify, che ha mantenuto ancora attivo il suo account, a differenza di Twitter e Facebook che hanno oscurato i profili social, Robert Crimo ha pubblicato tre album, il primo nel 2017 intitolato “Messages”. Nei video dei suoi brani ci sono scene inquietanti e violente con testi come “Voglio solo urlare/Fottiti questo mondo/Vivere il sogno”. Awake the Rapper è stato Arrestato, è il killer della sparatoria del 4 luglio Awake the Rapper è stato Arrestato dopo il massacro del 4 luglio in cui ha ucciso sei persone, ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 5 luglio 2022) “Le mie azioni saranno valorose. So cosa fare. È il mio destino”. Queste le inquietanti parole di Robert Crimo nei video pubblicati su YouTube pubblicati prima del terribile gesto compiuto il 4 luglio. Il 22enne, noto con lo pseudonimo di Awake the Rapper è statodopo una caccia all’uomo durata otto ore. Su Spotify, che ha mantenuto ancora attivo il suo account, a differenza di Twitter e Facebook che hanno oscurato i profili social, Robert Crimo ha pubblicato tre album, il primo nel 2017 intitolato “Messages”. Nei video dei suoi brani ci sono scene inquietanti e violente con testi come “Voglio solo urlare/Fottiti questo mondo/Vivere il sogno”. Awake the Rapper è stato, è il killer della sparatoria del 4 luglio Awake the Rapper è statodopo il massacro del 4 luglio in cui ha ucciso sei persone, ...

