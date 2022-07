"Armi, cosa sta succedendo davvero in Italia": Margelletti, un'allarme terrificante (Di martedì 5 luglio 2022) Il mondo muta velocemente e l'Italia, presa da beghe interne, non si rende conto di quanto sia pericoloso il momento attuale. Ne abbiamo parlato con l'esperto di strategia Andrea Margelletti, presidente del CE SI (Centro Studi Internazionali) di Roma.Dottor Margelletti, dopo il vertice Nato di Madrid andiamo verso una nuova polarizzazione del mondo? «È una polarizzazione solo sul versante dell'Occidente, non esiste un blocco orientale russo-cinese. Fra Russia e Cina l'intesa è temporanea, sulla base di interessi convergenti, infatti c'è competizione anche fra loro. In campo occidentale, invece, prevale la comune aderenza a valori democratici, che vale anche per le nazioni del Pacifico invitate a Madrid, come Australia, Giappone, Nuova Zelanda e Corea del Sud. Ciò che rinsalda il campo occidentale è la grande preoccupazione, sentita in ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 5 luglio 2022) Il mondo muta velocemente e l', presa da beghe interne, non si rende conto di quanto sia pericoloso il momento attuale. Ne abbiamo parlato con l'esperto di strategia Andrea, presidente del CE SI (Centro Studi Internazionali) di Roma.Dottor, dopo il vertice Nato di Madrid andiamo verso una nuova polarizzazione del mondo? «È una polarizzazione solo sul versante dell'Occidente, non esiste un blocco orientale russo-cinese. Fra Russia e Cina l'intesa è temporanea, sulla base di interessi convergenti, infatti c'è competizione anche fra loro. In campo occidentale, invece, prevale la comune aderenza a valori democratici, che vale anche per le nazioni del Pacifico invitate a Madrid, come Australia, Giappone, Nuova Zelanda e Corea del Sud. Ciò che rinsalda il campo occidentale è la grande preoccupazione, sentita in ...

