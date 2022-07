Annunciato Xiaomi 12S Ultra con sensore per fotocamera da 1 pollice

(Di martedì 5 luglio 2022)hala sua ultima serie di smartphone di punta:12Sè il top di gamma della serie completata dal modello standard 12S e dal 12S Pro.12Sè dotato di un enormedellaposteriore che attirerà sicuramente molta attenzione.coopera con Leica per foto mobile migliorate12SconSony IMX989 da 1e chip Snapdragon 8 Plus Gen 1 Il nuovo12Sassomiglia molto a unaprofessionale con un telefono collegato. Ormai, il compartoha preso il sopravvento su tutte le altre specifiche ...

