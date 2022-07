Annunciata la data della 5° stagione di Skam Italia (Di martedì 5 luglio 2022) La serie Italiana di successo Skam Italia tornerà in streaming su Netflix a settembre. È stata finalmente Annunciata la data di uscita della quinta stagione. L’amata serie tv è stata scritta da Ludovico Bessegato e sarà disponibile con tutti gli episodi dal 1° settembre. Tra università e liceo la storia di Skam continuerà a raccontare la vita dei protagonisti storici, ora affiancati da un nuovo gruppo di personaggi femminili. Il protagonista di questa 5 stagione sarà Elia. Il personaggio al centro delle vicende di questa stagione dovrà intraprendere un importante percorso di accettazione. Saranno 10 probabilmente le puntate della quinta stagione, tutte da 20/30 minuti ciascuno. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 5 luglio 2022) La seriena di successotornerà in streaming su Netflix a settembre. È stata finalmenteladi uscitaquinta. L’amata serie tv è stata scritta da Ludovico Bessegato e sarà disponibile con tutti gli episodi dal 1° settembre. Tra università e liceo la storia dicontinuerà a raccontare la vita dei protagonisti storici, ora affiancati da un nuovo gruppo di personaggi femminili. Il protagonista di questa 5sarà Elia. Il personaggio al centro delle vicende di questadovrà intraprendere un importante percorso di accettazione. Saranno 10 probabilmente le puntatequinta, tutte da 20/30 minuti ciascuno. ...

