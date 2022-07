Andrea Bocelli rivela | “I medici consigliarono a mia madre di abortire quando era incinta di me”

(Di martedì 5 luglio 2022) “Io ho il culto della libertà, ma sono a favore della vita. A miaeradi me fu consigliato di. Ividero dei problemi durante la gravidanza e fu così consigliata. Il resto delle considerazioni, le lascio al lettore”. A dirlo èche, in un’accorata intervista al Corriere della Sera, si è raccontato a cuore aperto, toccando temi quali la famiglia e la Fede. E così, inevitabilmente, si è trovato a commentare la decisione della Corte Suprema statunitense di eliminare la sentenza che garantiva costituzionalmente il diritto all’aborto per le donne: “Non si pretenderà mica che la Chiesa approvi l’aborto? E non si può neanche pretendere che una corte come quella Corte Suprema americana si esprima diversamente: fa il suo lavoro ...

