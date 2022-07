“AmoreAmaro | racconti tratti da storie quasi vere” | il libro di Piero Meli

Leggi su 361magazine

(Di martedì 5 luglio 2022) “” è un’antologia disentimentali struggenti e contemporanei a cura de “Il tizio dell’alba” Non si tratta diin rosa, ma di resoconti di vita vissuta: amori interrotti, negati o proper effetto della precarietà dell’esistenza, influenzati dall’immediatezza dei social e dalla rapidità delle comunicazioni chat. “Sentimenti liquidi all’epoca di whatsapp” per dirla alla maniera del sociologo Zygmunt Bauman, teorico della comporaneità, che per primo descrisse la difficoltà di mettere radici in una società in continua evoluzione. Undicipiù una ghost track: undici spaccati di vita e di sentimenti vissuti all’ombra quieta degli ulivi pugliesi o della freneticità ipercinetica milanese. Uno stile di scrittura immediato, leggero e diretto, che si concentra sui dettagli, ...