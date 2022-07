Amici 21, Alex Rina e Cosmary Fasanelli si sono lasciati: lo sfogo di lei (Di martedì 5 luglio 2022) Già qualche giorno fa, in un’intervista, Alex Rina (in arte Alex Wyse) aveva dichiarato di non voler parlare della sua fidanzata Cosmary Fasanelli perché stavano vivendo un momento abbastanza delicato. Un momento che a quanto pare si è trasformato in una rottura vera e propria. Ad annunciare che la storia con il cantante finalista di Amici 21 è giunta al termine è stata Cosmary attraverso un accorato messaggio pubblicato sul suo profilo Instagram. Amici 21, smantellato un team di professori: di chi si tratta Dei tre team di professori che siamo abituati a vedere schierati nel serale del talent di Maria De Filippi, uno non è stato riconfermato ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 5 luglio 2022) Già qualche giorno fa, in un’intervista,(in arteWyse) aveva dichiarato di non voler parlare della sua fidanzataperché stavano vivendo un momento abbastanza delicato. Un momento che a quanto pare si è trasformato in una rottura vera e propria. Ad annunciare che la storia con il cantante finalista di21 è giunta al termine è stataattraverso un accorato messaggio pubblicato sul suo profilo Instagram.21, smantellato un team di professori: di chi si tratta Dei tre team di professori che siamo abituati a vedere schierati nel serale del talent di Maria De Filippi, uno non è stato riconfermato ...

