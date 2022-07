Amichevoli Juventus estate 2022 | tutti gli impegni precampionato della squadra di Sarri

Pubblicità

Fprime86 : RT @tuttosport: #Juventus Summer Tour 2022, date e orari delle amichevoli: il programma completo ?? - Luxgraph : Juventus Summer Tour 2022, date e orari delle amichevoli: il programma completo - ZonaBianconeri : RT @tuttosport: #Juventus Summer Tour 2022, date e orari delle amichevoli: il programma completo ?? - CalcioOggi : Juventus Summer Tour 2022, date e orari delle amichevoli: il programma completo - Tuttosport - tuttosport : #Juventus Summer Tour 2022, date e orari delle amichevoli: il programma completo ?? -

... 5 luglio 2022 - Seconda giornata di visite mediche per parte dei giocatori della. Al J ... la società bianconera ha annunciato in giornata gli orari delle treche verranno ...... più obbligo di riscatto) con Zaniolo che non perde occasione per strizzare l'occhio alla. ... quando la Roma già sarà partita per l'Algarve (dove disputerà 4con Sunderland o ...Tre date, da sabato 23 a domenica 31, in cui i bianconeri di Massimiliano Allegri affronteranno Chivas, Barcellona e Real Madrid ...Torino, 5 luglio 2022 - Seconda giornata di visite mediche per parte dei giocatori della Juventus. Al J Medical si sono visti e sono stati salutati dai tifosi Akè, Arthur, Da Graca, Danilo, De Sciglio ...