America chiama Cina. Placare l’inflazione vale l’abbandono dei dazi (Di martedì 5 luglio 2022) Riscrivere, un poco alla volta, la politica economica estera che porta il nome di Donald Trump, versante Cina. Non è certo la prima volta che la Casa Bianca lancia chiari segnali di discontinuità verso la stagione dei dazi e delle barriere alle merci cinesi in entrata negli Usa (e viceversa), apertasi con l’arrivo a Washington del magnate diventato presidente. Ma ora l’amministrazione democratica fa un vero passo in avanti. Mettendo direttamente faccia a faccia due figure chiave della prima e seconda economia mondiale: Janet Yellen, segretario al Tesoro e Liu He, numero tre del governo di Xi Jinping. Obiettivo, guardarsi negli occhi e ammettere che l’inflazione è un gran problema (negli Usa è solidamente oltre l’8%, ai massimi da quattro decenni, nonostante il fuoco della Fed sui tassi) e che forse è arrivato il momento di fluidificare ... Leggi su formiche (Di martedì 5 luglio 2022) Riscrivere, un poco alla volta, la politica economica estera che porta il nome di Donald Trump, versante. Non è certo la prima volta che la Casa Bianca lancia chiari segnali di discontinuità verso la stagione deie delle barriere alle merci cinesi in entrata negli Usa (e viceversa), apertasi con l’arrivo a Washington del magnate diventato presidente. Ma ora l’amministrazione democratica fa un vero passo in avanti. Mettendo direttamente faccia a faccia due figure chiave della prima e seconda economia mondiale: Janet Yellen, segretario al Tesoro e Liu He, numero tre del governo di Xi Jinping. Obiettivo, guardarsi negli occhi e ammettere cheè un gran problema (negli Usa è solidamente oltre l’8%, ai massimi da quattro decenni, nonostante il fuoco della Fed sui tassi) e che forse è arrivato il momento di fluidificare ...

